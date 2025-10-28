Haberler

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğündeki Deprem Bursa'da Panik Yarattı

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde paniğe neden oldu. Sarsıntı sırasında vatandaşlar evlerinden dışarı kaçtı, dolaplar ve avizeler sallandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde de korku dolu anlara neden oldu.

Sarsıntı anında evde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde dolapların ve avizelerin şiddetle sallandığı, vatandaşların çığlıklar atarak kendilerini dışarı attığı görüldü.

Mahalle sakinleri uzun süre evlerine giremezken, ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
