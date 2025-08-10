Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Yıkılan Binadan 6 Kişi Sağ Çıktı

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Yıkılan Binadan 6 Kişi Sağ Çıktı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Enkazdan 6 kişi sağ olarak çıkarıldı, ekipler diğer olası kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binadaki 6 kişi de sağ olarak çıkarıldı.

Sındırgı ilçesinde yıkılan binada depremin hemen ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından binada olduğu tahmin edilen 6 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan Nihat Önbaş, Ayşe Güleş, Necmi Balaban ve ismi öğrenilemeyen 2 kişinin ardından sağ olarak çıkarılmasının ardından Hamide Önbaş da sağ olarak kurtarıldı. Enkazın altında başka bir insan olma ihtimaline karşı ses dinlemesi yapılıyor. Enkaz üzerinde belli aralıklarla konuşlanan ekipler, en ufak bir sesi bile dinlemeye çalışıyor. Etrafta olanların bir adım bile atmasını istemeyen ekipler, tüm ihtimalleri değerlendiriyor. - BALIKESİR

