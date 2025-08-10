Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Artçı Sarsıntılar ve Kurtarma Çalışmaları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada depremin en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul'da hissedildiği açıklandı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar; 0 - 3.0 arası, 15 adet, 4.0 - 5.0 aras, 5 adet

olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.

Bölgedeki arama kurtarm çalışmalarında 319 personel ve 79 aracın görev yaptığı söylenen açıklamada, "Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında; 319 personel 79 araç görev yapmaktadır. Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır. An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir. Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA