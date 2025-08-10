Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 19.53'te yerin 11 km derinliğinde, 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Yalova gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

AFAD ve diğer acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. Şu ana kadar resmi kaynaklardan can kaybı veya ağır yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Ancak bazı evlerin hasar gördüğü ve yıkıldığı yönünde yerel bilgiler geliyor. Ekipler sahada incelemelerini sürdürüyor.

Yetkililerden Uyarılar

Hasarlı binalara girilmemesi gerektiği vurgulandı. Artçı sarsıntılar konusunda dikkatli olunması istendi. Vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi öneriliyor.

