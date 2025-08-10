Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin etkisi, çevre illerde de hissedildi. AFAD, acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. Henüz can kaybı bildirilmezken, bazı binaların hasar gördüğü belirtiliyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 19.53'te yerin 11 km derinliğinde, 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Yalova gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

AFAD ve diğer acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. Şu ana kadar resmi kaynaklardan can kaybı veya ağır yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Ancak bazı evlerin hasar gördüğü ve yıkıldığı yönünde yerel bilgiler geliyor. Ekipler sahada incelemelerini sürdürüyor.

Yetkililerden Uyarılar

Hasarlı binalara girilmemesi gerektiği vurgulandı. Artçı sarsıntılar konusunda dikkatli olunması istendi. Vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi öneriliyor.

AFAD ve diğer acil müdahale ekipleri, Sındırgı'da sahaya sevk edildi. İlk belirlemelere göre: Can kaybı bilgisi henüz netleşmedi, ancak bazı evlerin yıkıldığı bildirildi. Ekipler, arama-kurtarma ve hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve hasarlı binalardan uzak durmaları uyarısı yapıldı. Deprem sonrası bölgede birkaç artçı sarsıntı kaydedildi 3.5 ve 3.1 büyüklüğünde iki ayrı artçı deprem yaşandı - BALIKESİR

