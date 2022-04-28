Balıkesir'de 59 şahsa 'Huzur' operasyonu - Haberler

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Balıkesir'de 59 şahsa 'Huzur' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de 59 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Havran ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 8 fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Karesi, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 34 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, Jandarma, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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