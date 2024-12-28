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Balıkesir'de 5 Katlı Apartmanda Yangın

Balıkesir'de 5 Katlı Apartmanda Yangın
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir apartmanın mutfağında çıkan yangın, balkon aracılığıyla hızla yayıldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin daha fazla büyümesini engelledi. Olayda can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 3. katında mutfakta başlayan yangın hızla büyüdü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Kadıköy Mahallesi'nde 20010 Sokak Nu. 54'te meydana geldi. Kısa sürede balkona sıçrayarak ateş dışarı kadar yayıldı. Durumu fark eden çevredekiler hemen yetkililere haber verirken, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını engelledi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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