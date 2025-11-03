Balıkesir'de 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir dahil birçok ilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar panik içerisinde sokağa çıktı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de de hissedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te yerin 14.3 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir dahil birçok ilde hissedildi. İzmir'de şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı ile vatandaşlar kendilerini sokağa attı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel