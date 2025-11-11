Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.08'de 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 5.82 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 5.82 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa