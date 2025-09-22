Haberler

Balıkesir'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkezi Sındırgı olarak belirlenirken, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
