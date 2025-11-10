Haberler

Balıkesir'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saat 05.00'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sarsıntı sırasında bahçe kapısının hareket ettiği görüntüler korku yarattı.

Balıkesir'de sabah 05.00'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah erken saatte AFAD verilerine göre 4.5 büyüklüğünde depremle sarsılan Sındırgı'da sarsıntı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bir bahçe kapısını gösteren kamera görüntülerinde kapının depremle birlik sarsılması korkuttu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
