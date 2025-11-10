Balıkesir'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saat 05.00'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sarsıntı sırasında bahçe kapısının hareket ettiği görüntüler korku yarattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa