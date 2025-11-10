Haberler

Balıkesir'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 11.01 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 11.01 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
