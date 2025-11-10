Balıkesir'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 11.01 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
