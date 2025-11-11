Balıkesir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.02'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa