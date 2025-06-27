Balıkesir'de 35 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de 35 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de dolandırıcılık ve diğer suçlardan 35 yıl hapis cezası bulunan R.A., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de 3 farklı olaydan aranan ve hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de hakkında "dolandırıcılık, tutuklunun kaçması ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yakalama emri ve 35 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.A. isimli şahıs, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, saklandığı adreste tespit edilerek gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tartışma yaratan görüntü! 'Umarım gerçek değildir' yorumları yapılıyor

Tartışma yaratan görüntü! "Umarım gerçek değildir" yorumları yapılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Dev operasyon! TSK'da görev yapan çok sayıda asker gözaltında
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.