Balıkesir'de 35 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de 3 farklı olaydan aranan ve hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de hakkında "dolandırıcılık, tutuklunun kaçması ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yakalama emri ve 35 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.A. isimli şahıs, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, saklandığı adreste tespit edilerek gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - BALIKESİR