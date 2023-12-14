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Balıkesir'de 34 şahıs gözaltına alındı

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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 34 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilenlerden 17'si tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından 51 ekip ve 154 personelin katılımı ile çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 53 şahsı yakalamak üzere adreslerine düzenlenen operasyonda 34 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 17'si tutuklandı.

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında; il merkezi ve tüm ilçelerde 51 ekip 154 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak 53 aranan şahsın, 53 adresinde yakalanmasına yönelik operasyon çalışmaları sonucunda; 5-10 yıl hapis cezası olan 3 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 14 şahıs, ifadeye yönelik aranan 17 şahıs olmak üzere, toplam 34 şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edinilenlerden, 17 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Tutuklama Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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