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Balıkesir'de 307 Aranan Kişi Yakalandı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 307 aranan şahsı yakaladı. Yakalananlar arasında 0-5 yıl, 5-10 yıl ve 10 yıl üzeri cezaları olan kişiler de yer alıyor.

Balıkesir'de aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 307 aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, 0-5 yıl kesinleşmiş hapisle aranan 22 şahıs, 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs, 10 yıl 7 ay cezası bulunan A.Y. ve 19 yıl cezası bulunan G.S. yakalandı. Denetimlerde ayrıca ASAL yakalama kaydı bulunan 212 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 70 kişi olmak üzere, toplam 307 şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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