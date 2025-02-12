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Balıkesir'de 29 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Balıkesir'de 29 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Edremit ilçesinde, hakkında 29 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 29 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Antalya İlamat Bürosu tarafından "Hırsızlık" ve "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan ve hakkında toplam 29 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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