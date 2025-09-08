Balıkesir'de 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Narlı Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet sırasında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a deniz yoluyla geçmek için hazırlık yapan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, arazide bekleyen düzensiz göçmenlerden 10'unun Somali, 8'inin Irak, 3'ünün Filistin ve 7'sinin ise Suriye uyruklu olduğu tespit edildi. Yakalanan göçmenler, haklarında gerekli yasal işlemler tamamlandıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - BALIKESİR