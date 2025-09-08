Haberler

Balıkesir'de 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit ilçesinde jandarma, göçmen kaçakçılığına karşı operasyon düzenledi ve 28 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler arasında Somali, Irak, Filistin ve Suriye uyruklular bulunuyor. Yasal işlemler sonrası sınır dışı edilecekler.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Narlı Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet sırasında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a deniz yoluyla geçmek için hazırlık yapan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, arazide bekleyen düzensiz göçmenlerden 10'unun Somali, 8'inin Irak, 3'ünün Filistin ve 7'sinin ise Suriye uyruklu olduğu tespit edildi. Yakalanan göçmenler, haklarında gerekli yasal işlemler tamamlandıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Venezuela'dan ABD'ye rest! Uyuşturucu kaçakçılığı yapılan gizli pist imha edildi

ABD'ye bir rest daha! Gizli uçak pisti imha edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.