Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de 24 Saatlik Denetim: 10 Aranan Şahıs Tutuklandı

Balıkesir'de 24 Saatlik Denetim: 10 Aranan Şahıs Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de polis ekipleri, aranan şahıslara yönelik düzenlenen 24 saatlik denetimde toplam 33 kişiyi yakaladı. 10’u hapis cezası alarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de polis ekipleri, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği 24 saatlik denetimde hapis cezası bulunan 10 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik 21 Eylül saat 08.00 ile 22 Eylül saat 08.00 arası il genelinde eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi. 58 ekip ve 165 personel ile birlikte yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda; 10-20 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 5-10 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 8 kişi, ifadeye yönelik aranan 23 kişi olmak üzere toplam 33 aranan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Polis Suç

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar

 Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Anket yapıldı, aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü? SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });