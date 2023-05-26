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Balıkesir'de 24 aranan şahıstan 13'ü tutuklandı

Balıkesir'de 24 aranan şahıstan 13'ü tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'de asayiş polisleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de asayiş polisleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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