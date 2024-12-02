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Balıkesir'de 23 Faili Meçhul Olay Aydınlatıldı

Balıkesir'de 23 Faili Meçhul Olay Aydınlatıldı
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Balıkesir'de jandarma kriminal, kasım ayında meydana gelen 23 faili meçhul olayı aydınlığa kavuşturarak 29 şüpheli şahısı tespit etti. Olaylar arasında kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlar yer alıyor.

Balıkesir'de jandarma kriminal, kasım ayında yaşanan 23 faili meçhul olayı aydınlığa kavuşturdu. Aydınlığa kavuşan olaylar neticesinde 29 şüpheli şahıs tespit edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü, Kasım ayı boyunca meydana gelen ve olay yeri inceleme timlerince müdahale edilen; 2 kasten öldürme, bir terör (FETÖ), 8 hırsızlık, 4 adet ateşli silahla yaralama, 2 mala zarar verme, 4 genel güvenliği tehlikeye sokmak, 2 narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olmak üzere toplam 23 olayda olay yerinden elde edilen delillerle olayın faili 29 şüpheli şahıs tespit edilerek olaylar aydınlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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