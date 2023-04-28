Balıkesir'de 22 aranan şahıstan 10'u tutuklandı

Balıkesir'de Asayiş polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonlarda 22 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 10'u tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve 69 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR