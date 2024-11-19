Balıkesir'de 195 Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından aranma kaydı bulunan 195 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-17 Kasım tarihleri arasında asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9, 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4, ASAL yakalama kaydı bulunan 109 ve ifadeye yönelik aranan 73 olmak üzere 195 şahıs yakalandı. Kentteki asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR