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Balıkesir'de 18 Yıl Hapis Cezası Olan Kaçak Yakalandı

Balıkesir'de 18 Yıl Hapis Cezası Olan Kaçak Yakalandı
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Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamasında, 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kaçak bir şahıs yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında hükümlü kaçak şahıs yakalandı. 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz gün yapılan çalışmalarda; Balıkesir, İzmir ve Konya Adli Makamlarınca hükümlü ve tutuklunun kaçması, çek kanununa muhalefet suçlarından aranan, hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, Balıkesir'in Savaştepe İlçesinde yakalandı. Şahıs, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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