Balıkesir'de 16 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de 16 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 6 yıldır firari olan ve toplamda 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan bir şahsı yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, 16 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde; "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", "Mala zarar verme", "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" ve "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından aranan, 6 yıldır firari olan ve hakkında toplam 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Bandırma'da yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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