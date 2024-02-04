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Balıkesir'de 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezası

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Balıkesir'de 12 yaşından küçük bir çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan hüküm giyen şahıs, Muğla'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Balıkesir'de 12 yaşından küçük çocuğa "nitelikli cinsel istismar" suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, Muğla'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Muğla İlamat İnfaz Büro ekipleri, "12 yaşını doldurmamış çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih G.'nin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Muğla'da saklandığı ikamette yakalanan Fatih G., Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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