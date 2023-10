Balıkesir'de 12 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu

BALIKESİR'de telefondan kendilerini polis ve MİT görevlisi olarak tanıtıp, 'Banka hesaplarının FETÖ terör örgütüne bağlantılı kişiler tarafından kullanılıyor' diyerek kandırdıkları çifti, 12 milyon TL dolandıran 13 şüpheliden 11'i, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Balıkesir'de yaşayan H.E. ve İ.E. çifti, 15 Eylül'de kendisini polis ve MİT mensubu olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla arandı. Dolandırıcılar, H.E. ve İ.E.'ye, banka hesaplarının FETÖ ile bağlantılı kişiler tarafından kullandığını, operasyon düzenleyeceklerini ve bu konuda kendilerine yardımcı olmaları gerektiğini söyleyerek, hesaplarındaki parayı, kendi hesaplarına göndermesini istedi. Çift, hesaplarındaki 12 milyon TL'yi dolandırıcıların verdiği hesaba havale etti. 10 Ekim'e kadar hesaplarına para iade edilmeyince H.E. ve İ.E. çifti, dolandırıldıklarını anlayıp Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama emriyle 13 şüpheliye yönelik İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 26 ekip ve 96 polisin katıldığı operasyonlarda şüphelilerden 11'i yakalandı. Evlerindeki aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 11 cep telefonu, 1 bilgisayar, çeşitli bankalara ait 17 kart ele geçirildi. Diğer şüphelilerden 1'inin askerde olduğu belirlenirken, firari 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.