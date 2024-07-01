Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit ilçesinde göçmen kaçakçılığı olayında; 2 organizatör, 11 Filistin ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan çalışmada, 8 bin 800 TL suçtan elde edilen gelir ve göçmenleri taşımakta kullanılan 2 otomobil ele geçirildi. Yakalanan 2 organizatör gözaltına alındı. - BALIKESİR