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Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yapılan operasyonda 12 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı. Operasyonda çeşitli malzemeler de ele geçirildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 12 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliğince Burhaniye'de operasyon yapıldı.

Operasyonda kıyı şeridini kullanarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 12 düzensiz göçmen 2 araçta yakalandı. Düzensiz göçmenlerin kaçmasına aracılık ettikleri öğrenilen 2 insan kaçakçısı da gözaltına alındı. Yapılan aramada; 4 el pompası, 2 can yeleği, 7 iç lastik ele geçirildi. 2 insan kaçakçısı gözaltına alındığı operasyonda yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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