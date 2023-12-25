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Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. Operasyonda 2 araca el konuldu ve yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince, şüphe üzerine 2 araç durduruldu. 2 araçta, çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 10'u İran, 1'i Afganistan uyruklu toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı. Bir şişme bot, 2 pompa, 7 can yeleği, 2 kürek ve bir halatın bulunduğu 2 araca el konuldu.

11 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Edremit Göçmen Gözaltı Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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