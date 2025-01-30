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Balıkesir'de 100 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Balıkesir'de 100 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Edremit ilçesinde polis, 100 bin adet doldurulmuş kaçak makaron sigara ele geçirerek, bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri piyasaya sürülmeye doldurulmuş hazır halde 100 bin adet makaron sigara ele geçirdi.

Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; piyasaya sürülmeye doldurulmuş hazır halde 100 bin adet makaron sigara ele geçirdi. Polis ekipleri D.M isimli şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlemlere başladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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