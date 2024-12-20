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Balıkesir'de 10 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

Balıkesir'de 10 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 yıldan fazla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıya yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Bandırma Ağır Ceza İlamat Masası tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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