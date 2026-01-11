Haberler

Balıkesir Çevre Yolu'nda takla atan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Balıkesir Çevre Yolu'nda takla atan otomobil yan yattı: 2 yaralı
Güncelleme:
Balıkesir Çevre Yolu Ayşebacı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir Çevre Yolu Ayşebacı mevkiinde 10 BU 224 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan yolcuya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
