Balıkesir-Bursa Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir- Bursa kara yolu Bursa istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 BAS 57 plakalı otomobil ile 09 TR 941 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü B.G. ile yolcu İ.E. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü K.T.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR