Haberler

Balıkesir-Bursa Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir-Bursa Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir-Bursa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İki araç çarpıştı, yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir- Bursa kara yolu Bursa istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 BAS 57 plakalı otomobil ile 09 TR 941 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü B.G. ile yolcu İ.E. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü K.T.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor

Aracından dinleme cihazı çıktı, gizleyen isimse en yakındaki lider
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viyadükteki kediyi kurtarmak isteyen kadına araba çarptı, sonra ortalık karıştı

Bir canı kurtarmak isterken araba çarptı! Sonra ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.