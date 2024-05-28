Balıkesir-Bursa Karayolu Üzerinde Seyir Halindeki Otobüste Yangın Çıktı
Balıkesir-Bursa karayolu üzerinde seyir halindeki bir otobüste yangın çıktı. Yangın, otobüsün Susurluk ilçesinden geçtiği sırada arka kapı merdiven bölümünde başladı ve otobüsün bagaj kısmını kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu ancak 20 yolcu yaralanmadı ve dumandan etkilenmedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir- Bursa karayolu üzerinde, seyir halindeki otobüste çıkan yangın paniğe yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir-Bursa karayolu üzerinde İ.H. yönetimindeki 60 BD 471 plakalı otobüsün Susurluk ilçesinden geçtiği sırada arka kapı merdiven bölümünde yangın çıktı.
İçerisinde 20 yolcusu bulunan otobüs Susurluk Atatürk Parkı mevkiinde yangın sebebiyle durdu. İlk belirlemelere göre kahve makinesinin elektrik aksamından çıkan yangın sebebiyle otobüsün bagaj kısmı kullanılmaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kısa sürede söndürmeyi başardı. Yolcuların yaralanmadığı ve dumandan etkilenmediği otobüs yangınında araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.