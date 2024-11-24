Balıkesir-Bursa Karayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
Balıkesir-Bursa Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir- Bursa Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Balıkesir-Bursa Karayolu'nda Susurluk'un Demirkapı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. H.İ.S idaresindeki 10 F 3864 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazada yaralanan sürücü H.İ.S. ve H.S.'yi sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR