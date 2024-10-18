Balıkesir Bandırma'dan Kapadokya'ya gezi için çıkan otobüs Aksaray- Ankara karayolunun yaklaşık 40. km'sinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 6 ölü ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi - AKSARAY