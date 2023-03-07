Balıkesir açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Balıkesir Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak yetkililere teslim edildi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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