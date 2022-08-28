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Balıkesir 3. sayfa haberleri: Kışlık yakacak tezek ile 250 balya ot kül oldu

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir 3. sayfa haberleri: Kışlık yakacak tezek ile 250 balya ot kül oldu

Balıkesir haberler: Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde otluk ve tezek yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde otluk ve tezek yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde Bektaş Purhan'a ait kışın sobalarda yakılmak için toplanan tezek yığını ve otluk, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede ot ve tezek yığınını saran alevler köyde paniğe neden oldu. İlk olarak vatandaşların müdahale ettiği yangına Damal İtfaiye ekipleri tarafından yangını söndürme çalışması başlattı. Olay yerine kısa sürede ulaşan İtfaiye ekipleri, yangını rüzgarın etkisiyle daha fazla büyüyüp yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardahan İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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