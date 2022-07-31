Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var
Son dakika haberlerine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Uskumru mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var
İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Uskumru mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle çok sayıda kişi yaralanırken,olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa