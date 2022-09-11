Balıkesir 3. sayfa haberi... Erdek'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir haberine göre Balıkesir'in Erdek ilçesinde emniyet ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde emniyet ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince "Tarihi Eser Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik Erdek ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet 2000 yıllık Roma dönemine ait mermer sütun başlığı ele geçirilirken, şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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