Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir 3. sayfa haberi... Erdek'te denize giren genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir 3. sayfa haberi... Erdek'te denize giren genç hayatını kaybetti

Gelen Balıkesir haberlerine göre Balıkesir'in Erdek ilçesi Turanköy kırsal mahallesinde denize giren 20 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Turanköy kırsal mahallesinde denize giren 20 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Simav'dan Erdek'e düğün için gelen aile serinlemek için Turanköy kırsal mahallesinde denize girdi. Denizin kabarması ve dalgaların yükselmesiyle aile saniyeler içinde suyun içinde kayboldu. Turanköy plajında başlayan kurtarma çalışmaları sonucunda sahile çıkartılan 4 kişiden birisi olan 20 yaşındaki Abdullah K. isimli genç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı, boğulma tehlikesi geçirip önemli ölçüde etkilendiği gözlenen Murat K. ve İsmail K. olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Sağlık Hastanesi'ne ve oradan Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Yaralıların birisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Boğulma tehlikesi yaşayan 1 kişi ise olay yerinde yapılan müdahale ile tehlikeyi atlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title