Balıkesir 3. sayfa haberi... Burhaniye'de polis okul önlerinde denetimlerini artırdı

Burhaniye ilçesinde, 2022/2023 Eğitim öğretim dönemine Burhaniye ilçe Emniyet Müdürlüğü hazır olarak girdi. Polis, eğitim öğretimin başlaması ile birlikte okul önlerinde tedbirleri artırdı.

İlçeye yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal ve ilçe Emniyet personelleri tam kadro olarak ilçedeki ilköğretim ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında görev aldı. Polis, okul çevresinde okul ile alakası bulunmayanların çevreden uzaklaştırılmasını sağlarken bir yandan da öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının denetimlerini gerçekleştirdi. Ayrıca suç ve suça yönelik mücadelenin yıl boyunca öğretmenlerin ve vatandaşlar ile koordineli olarak etkin olarak devam edeceği bildirildi. Emniyetten yapılan açılama da, "Öğrencilerin güvenliğini ön planda tutarak okul yetkilileri ile koordineli hareket eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Milli Eğitim Personellerine, öğretmenlerimize, yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dileriz" sözlerine yer verildi. - BALIKESİR