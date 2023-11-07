Balıkçı cinayetinin zanlısı arkadaşı çıktı
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Samsun'da bir balıkçının pompalı tüfekle öldürülmesi olayının zanlısı, samimi arkadaşı çıktı. Küfürleşme yüzünden meydana geldiği öğrenilen cinayetin şüphelisi adliyeye sevk edildi.
Balıkçı cinayetinin zanlısı arkadaşı çıktı
SAMSUN - Samsun'da bir balıkçının pompalı tüfekle öldürülmesi olayının zanlısı, samimi arkadaşı çıktı. Küfürleşme yüzünden meydana geldiği öğrenilen cinayetin şüphelisi adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Mert Irmağı kenarında dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amcasıyla birlikte balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Ferat Kılıç (39), pompalı tüfekli saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırı zanlısı Cemal Ç.'yi (60), olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Cemal Ç.'nin öldürdüğü Ferat Kılıç'ın samimi arkadaşı olduğu ve olayın küfürleşme yüzünden meydana geldiği öğrenildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı Cemal Ç. bugün çelik yelek giydirilerek Samsun Adliyesine sevk edildi.