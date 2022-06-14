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Balık tutmaya gittiği derede boğuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Balık tutmaya gittiği derede boğuldu

Çatalca'da arkadaşları ile birlikte balık tutmaya giden 72 yaşındaki vatandaş, düştüğü derede boğularak hayatını kaybetti.

Çatalca'da arkadaşları ile birlikte balık tutmaya giden 72 yaşındaki vatandaş, düştüğü derede boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Karacaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dereye balık tutmaya giden Remzi Kınaş, arkadaşlarından ayrılarak farklı bir yerden balık tutmaya çalışırken, suya düşerek kayboldu. Kınaş'tan haber alamayan arkadaşları, durumu Jandarmaya bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen AFAT ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin bir saatlik arama çalışmaları sonucu Remzi Kınaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aramalar sonucu sudan çıkarılan ceset, yapılan incelemeler sonrasında Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Aynı dereye balık tutmaya gelen Erol Atmaca, "Ben dereye balık tutmaya geldim. Geldiğimde burada, Jandarma, AFAT ve Ambulans buradaydı ne olduğunu merak ettim ve sorduğumda, daha önceden tanıdığımız bir arkadaşımızın boğulduğunu duydum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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