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Balık tutmak için gittiği sulama barajına düşen adam boğuldu

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Burdur'da balık tutmak için gittiği sulama barajına düşen bir adamın boğulduğu bildirildi. Olay sonucunda hayatını kaybeden adamın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Balık tutmak için gittiği sulama barajına düşen adam boğuldu

BURDUR - Burdur'da merkeze bağlı Karaçal köyünde bulunan sulama barajına oğlu ve arkadaşıyla balık tutmaya giden adam dengesini kaybederek düştüğü barajda boğuldu.

Olay saat 22.00 sıralarında Burdur merkeze bağlı Karaçal köyünde bulunan Ali Kılcı Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 18.00 sıralarında Mehmet Uysal (46), oğlu ve arkadaşı İ. S. ile birlikte balık tutmak içi Akyaka köyünden Karaçal Ali Kılcı Barajı'na geldi. Barajın kenarındaki kayalıklardan bir süre balık tutan İ.S. markete gitmek için Mehmet Uysal'ın yanından ayrıldı. Oğlu ile birlikte balık tutmaya devam eden Mehmet Uysal bir anda dengesini kaybederek baraja düştü. Babasının baraja düştüğünü gören çocuğun yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD dalgıç ekipleri bot ile barajda yaptığı arama çalışmalarında Mehmet Uysal'ı bularak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Mehmet Uysal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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