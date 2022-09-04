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Balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu

3. Sayfa Haberleri

Balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu

Manisa'nın Soma ilçesinde balık tutmak için Sevişler Barajı'na giden şahıs, takılan oltasını kurtarmak için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Soma ilçesinde balık tutmak için Sevişler Barajı'na giden şahıs, takılan oltasını kurtarmak için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asım Aydın, balık tutmak için Soma ilçesi sınırlarında bulunan Sevişler Barajı'na gitti. Baraj gölüne attığı oltasının takıldığını fark eden Aydın, oltayı kurtarmak için suya girdi. Suda gözden kaybolan Aydın için çevredekiler hemen jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye jandarmayla birlikte Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri dalgıç kıyafetleriyle baraj gölüne girdi. Yoğun bir çalışma başlatan ekipler bir süre sonra Asım Aydın'ın suda cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Asım Aydın'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manisa Aydın Soma 3. Sayfa Haberler

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