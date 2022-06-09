Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu - Haberler

Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için gölette giren gen boğularak hayatını kaybetti. Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için gölette giren gen boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı kırsal Üzümcük Mahallesinde meydana geldi. Hayvan sulama gölettine balık tutmak için giren Mehmet İrem suya kapılarak kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İtfaiye ekipleri çağrıldı. Yaklaşık bir saatlik arama çalışmaları sonrası balık ağına sarılı cansız bedeni gölette bulundu. Gencin cansız bedeni itfaiye ve çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin yakınları olay yeri ve hastanede sinir krizi geçirdi, jandarma ekipleri boğulma olayıyla ilgili soruşturma başlattı. İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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