Balık tutma sevdası kötü bitti: Baraja düşen genci arama çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta balık tutmak için arkadaşları ile baraja giden çocuk, dengesini kaybederek gölete düştü. Çocuğu arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Onikişubat ilçesi Hasancıklı mevkiinden balık tutmak için tekne ile Kılavuzlu Barajı'na açılan 3 çocuktan biri dengesini kaybederek gölete düştü. Henüz kimliği belirlenemeyen 14-15 yaşlarındaki çocuk, bir süre çırpındıktan sonra suyun içinde gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma (AKUT) ve AFAD Arama Kurtarma ekipleri, suya düşen çocuğu bulabilmek için çalışma başlattı. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, havanın kararması ve görüş mesafesinin azalmasından dolayı yarına ertelendi.

İtfaiye Grup Amiri Adnan Yardımcı, "Balık tutmaya gelen gençlerden bir tanesinin suya düştüğü söylendi. Bu ihbar üzerine olay yerine intikal ettiğimizde köprünün altından geçtiği ihbarını aldık. Orada da yüzeysel arama yaptık. Suda yoğun yosun var. Tehlike araz edeceği için aramayı bıraktık. Yarın sabah detaylı şekilde su altında arama yapacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ