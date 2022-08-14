Baldızını ve oğlunu öldürüp, bacanağını ağır yaralayan katil zanlısı ve oğlu tutuklandıİZMİR İzmir'de bacanağı Remzi Vatansever'i bıçakla yaralayıp, baldızı Fikriye Vatansever ve oğulları Şaban Vatansever'i de pompalı tüfekle öldürüldüğü olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.A.G. ve B.G.

Baldızını ve oğlunu öldürüp, bacanağını ağır yaralayan katil zanlısı ve oğlu tutuklandı

İZMİR İzmir'de bacanağı Remzi Vatansever'i bıçakla yaralayıp, baldızı Fikriye Vatansever ve oğulları Şaban Vatansever'i de pompalı tüfekle öldürüldüğü olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.A.G. ve B.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçen Cuma günü saat 22.00 sıralarında Gaziemir ilçesi Menderes Mahallesi 1151 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan S.A.G. ile bacanağı Remzi Vatansever, yan yana olan evlerinin arasına duvar ördü. Remzi Vatansever'in örülen duvardaki tuğlalardan birini çekmesi üzerine duvarın bir bölümü yıkıldı. Bunun üzerine iki bacanak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine S.A.G., bacanağı Remzi Vatansever'i bıçakla yaraladı. Vatansever, kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever yardımına koştu. Bu sırada evine giden S.A.G., pompalı tüfeğini alıp, tekrar olay yerine döndü. S.A.G., tüfeğini baldızı Fikriye Vatansever ve baldızının oğlu Şaban Vatansever'e doğrultup, peş peşe ateşledi. Silah seslerini duyan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaban Vatansever ile annesi Fikriye Vatansever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Remzi Vatansever ise ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan Vatansever'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

S.A.G., daha sonra tekrar evine geçip gelen polislere tüfeğini verip teslim oldu. Ekipler daha sonra S.A.G'nin oğlu olan B.G.'yi de gözaltına aldı. Yapılan otopsinin ardından Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever'in cenazeleri, dün Koşukavaklı Hacı Abdullah Camiinde kılınan namazın ardından Görece Mezarlığında defnedildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. B.G.'nin savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini öğrenilirken, S.A.G.'nin ise Remzi Vatansever ile aralarında olayın gerçekleştiği evin tapusunun paylaşımı konusunda bir süredir sorun yaşadıklarını, ardından da çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi. İşlemlerin ardından B.G. ve S.A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda ağır yaralanan Remzi Vatansever'in tedavisine devam ediliyor.