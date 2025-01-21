Baldız ve kurye cinayetinde biri ağırlaştırılmış, üç müebbet hapis talebi

Antalya'da kıskandığı gerekçesiyle baldızını öldürüp boş arazide toprağa gömdükten 5 ay sonra, tartıştığı motokuryeyi de öldürüp aynı araziye gömen cinayet zanlısı Zeynel Boyacı için savcı mütalaasını verdi. Savcı, Boyacı için Ali Diken'i 'tasarlayarak öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ederken, sanığa ayrıca Zeynep Ece Aksay'ı öldürme suçundan da ömür boyu hapis istedi. Duruşma savcısı, sanığın eşi İ.B.'ye de Zeynep Ece Aksay'a yönelik öldürme fiilinden dolayı müebbet talep ederken, yine İ.B.'nin Ali Diken'in öldürülmesine yardım etme suçundan da ceza almasını istedi.

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den 20 Aralık'tan beri haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile ise bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında bulunan garson Zeynel Boyacı (34), kurye Ali Diken'i (33) öldürdüğünü itiraf etti. Ağır küfür ve hakaretler etmesi nedeniyle Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'in cenazesinin olduğu yeri ekiplere gösterdi. Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide kadavra arama köpeği eşliğinde kepçe ile yapılan aramada, Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı. Boyacı'nın bir kişinin daha cesedinin olduğunu söylemesi üzerine aynı yere yakın noktada toprak altında bir cesede daha ulaşıldı. Battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu belirtti. Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadede Ali Diken'i eşine karşı ağır sözler kullanarak hakaret ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ali Diken ile buluştuktan sonra "Kız arkadaşlarla buluşacağız" diyerek çocukluğunun geçtiği Aksu'daki boş araziye götürdüğünü belirten Zeynel Boyacı ifadesinde, "Diken'i burada darp ettikten sonra yanımda bulunan iple boğarak öldürdüm. Ardından da araziye gömdüm. Daha önce de baldızımı da darp ederek evde öldürüp aynı yere gömmüştüm. Baldızımı da kıskandığım için evimde öldürdüm. Baldızımı öldürdüğüm için pişmanım. Baldızımı otomobille o araziye taşımıştım. Gömme işlemlerini tek başıma yaptım" dedi.

Doktor randevularına gitmemesi polisin dikkatini çekti

Şüphelinin Ali Diken'i öldürdükten bir gün sonra da Diken'e ait telefonları satarak maaşını bankamatikten çektiği tespit edildi. Poliste 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin ardından Gürcistan ya da Suriye'ye kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Diğer taraftan şüphelinin evde darp ederek öldürdüğü baldızı Zeynep Ece Aksay'ı, kiralık otomobille araziye götürüp gömdüğü tespit edildi. Şüphelinin eşinin battaniyeye ne olduğu sorusuna, "Kirlenmişti ben de çöpe attım" dediği öğrenildi. Zeynep Ece Aksay'ın kaybolduktan sonra doktor randevularına gitmemesinin ise polisin dikkatini çektiği ifade edildi.

İfade işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Zeynel Boyacı, eşi İ.B. ve bir diğer şüpheli M.Ç.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Zanlı Zeynel Boyacı, 'kasten adam öldürme'den tutuklanırken, eşi İ.B. konut alanını ihlal etmemek kaydıyla serbest, M.Ç.K. ise her gün imza vermesi şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da hazırlanan ve Antalya 1, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, Olay 1 ve Olay 2 adı altında kayıtlara geçti. Olay 1'de Zeynep Ece Aksay'ın öldürülmesi anlatıldı. Maktulün kız kardeşinin kocası şüpheli Zeynel Boyacı ile gönül ilişkisi yaşadığına dikkat çekilen iddianamede, maktulün zaman zaman şüphelinin evinde kaldığı belirtildi. 15 Temmuz 2023 tarihinde sabah saat 05.00-06.00 sularında Zeynep Ece Aksay'ın şüpheli Zeynel Boyacı'nın evine geldiği ve kendisinden yasaklı madde istediği ifade edilen iddianamede şu cümlelere yer verildi:

"Zeynel Boyacı yasaklı maddeyi maktule verdikten sonra, maktulün şüphelinin çocukluk arkadaşı olan M.Ç.K. ile ilişkiye girdiğini söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşanmış. Yaşanan tartışmada Zeynel Boyacı maktule birkaç tokat atarak dövdüğü ve ardından başını beton zemine çarpan Zeynep Ece Aksay yaralanmıştır. Şüpheli, Zeynep Ece Aksay'a müdahale etmeyerek kanepede uyumuştur. Aynı gün saat 08.00 sularında uyandığında maktulün beton zeminde öldüğünü gören şüpheli, Zeynep Ece Aksay'ı sürükleyerek banyoya götürmüştür. Burada maktulün kıyafetlerini çıkaran şüpheli, betondaki kan izlerini silmiştir. Ardından araç kiralayan ve kazma kürek satın alan şüpheli, Zeynep Ece Aksay'ın kanlarının dağılmaması için cesedi çöp poşetine sardıktan sonra battaniyenin içerisine koymuştur. Cesedi araca koyan şüpheli, dikkat çekmemesi için de ikametinden birkaç tane daha battaniye alarak aracın içine koymuştur. Kundu istikametine seyir haline geçen şüpheli, araçtaki kan lekesi bulunan halıyı çöp kutusuna atmıştır. Şüpheli, Karaçallı Mahallesi, Sahil Caddesi'nde bulunan boş araziye kazma kürek marifetiyle maktul Zeynep Ece Aksay'ı gömerek olay yerinden aracıyla ayrılmıştır. Şüpheli Zeynel Boyacı'nın aracı ile seyir halindeyken, maktul Zeynep Ece Aksay'ı gömdüğü kazma ve küreği de başka bir yere attığı ve bir gün sonra geri ikametine geri dönmüştür. Şüpheli Zeynel Boyacı ile şüpheli İ.B.'nin aynı gün Yalova iline gitmiş ve orada 3 gün kaldıktan sonra Antalya'ya geri dönmüşlerdir. Şüpheli Zeynel Boyacı'nın şüphe çekmemek için maktul Zeynep Ece Aksay'ın Instagram hesabından halasına ve akrabalarına Zeynep Ece Aksay gibi davranarak mesaj attığı, yine şüpheli Zeynel Boyacı'nın maktulün ses kayıtlarını kullanarak yaşıyormuş gibi davrandığı, şüpheli İ.B.'nin de babasını ve annesini arayarak Zeynep Ece Aksay ile konuştuğunu söylemiştir. Maktulün çalıştığı iş yerinin patronu şüpheli İ.B.'yi arayarak, Zeynep Ece Aksay'ın işe gelmediğini söyleyerek, babasının numarasını istemiştir. Ancak, İ.B. yalan söyleyerek babasının numarasının kendisinde olmadığını söylemiştir."

'Olay 2' olarak nitelendirdiği olayda ise maktul Ali Diken'in cinayetiyle ilgili detaylara yer verdi. Şüpheli Zeynel Boyacı'nın maktul Ali Diken'in arkadaşı olduğu belirtilen iddianamede, ikinci cinayetin ilk cinayetten 5 ay sonra, 20 Aralık 2023 tarihinde işlendiğine işaret etti. İddianamenin devamında şu cümlelere yer verildi:

"Olaydan bir gün önce, şüpheli Zeynel Boyacı'nın maktul Ali Diken'i arayarak yarın buluşmak istediğini söylemiştir. Maktul de buluşma teklifini kabul etmiş ve ikili 20 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında Markantalya'daki bir kafeteryada buluşmuşlardır. Bir süre oturan ikili, buradan Ali Diken'e ait motosikletle ayrılmıştır. İkili seyir halinde iken maktul Ali Diken'in şüpheli Zeynel Boyacı'ya eşi ile cinsel birliktelik yaşamak istediğini söylemiştir. Bunu duyan şüpheli Zeynel Boyacı'nın maktul Ali Diken'i öldürmeye karar vermiştir. Şüpheli, maktul Ali Diken'e eşi ile birlikte olamayacağını, ancak kendisine iki kadın ayarlayabileceğini söylemiştir. Maktul, şüphelinin teklifini kabul etmiştir. Şüpheli Zeynel Boyacı, maktule kadınların, Karaçallı Mahallesi Sahil Caddesi 14858 Sokak üzerindeki boş araziye geleceğini söyleyerek, birlikte belirtilen adrese gitmişlerdir. Şüphelinin burada, daha önceden tembih ettiği eşi İ.B.'yi arayarak, 'kızlar nerede kaldınız? dedikten 10 dakika sonra 'kızlar gelmiyor musunuz? Çok beklettiniz' dediği ve ardından telefonu kapattıktan sonra maktulün gırtlağını sıktığı ve motosiklette bulunan urganı Ali Diken'in boynuna doladığı ve öldürdüğü anlaşılmıştır. Şüphelinin öldürdüğü Ali Diken'in kıyafetini ense kısmından tutarak 15 metre sürüklediği, getirdiği duvar dibinde elleriyle cesedi kapatacak kadar üzerine toprak attığı ve maktulün montunu giyip, kaskını takıp, motosikletiyle olay yerinden ayrılmıştır. Şüpheli ikametine giderken yol üzerinde bulunan birkaç ATM'den maktulü boğmadan önce öğrendiği kart ve telefon bankacılığı şifreleri ile para çektiği, maktule ait iki telefonu ve montunu da daha sonra satmıştır. Maktul üzerine atılı suçlamaları kabul etmiş, diğer şüpheliler ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmemişlerdir."

Baldızının hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış

Cumhuriyet Savcısı, iddianamenin sonuç bölümünde, tüm dosya kapsamı, müştekiler beyanları, şüpheli savunmaları, otopsi raporları, BTK kayıtları, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporları, olay yeri inceleme raporu, banka yazışmaları, bilgi sahibi beyanları birlikte değerlendirildiğinde; olay 1'de, şüpheli Zeynel Boyacı'nın maktul Zeynep Ece Aksay'ın M.Ç.K. ile ilişkiye girdiğini öğrenmesi üzerine öfkeye kapılıp maktul Zeynep Ece Aksay'ın yüzünü darp etmesi sonucu betona kafasının çarptığı, şüpheli Zeynel Boyacı'nın eylemi sonucu maktulün öldüğü, böylelikle üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği, şüpheli İ.B.'nin ise maktul Zeynep Ece Aksay'ın şüpheli Zeynel Boyacı tarafından öldürüldüğünün öğrenilmemesi için annesine, babasına Zeynep Ece Aksay'ın yaşıyormuş gibi mesaj attığı, böylelikle üzerine atılı suçluyu kayırma suçunu işlediği anlaşıldığını, Olay 2'de ise şüpheli Zeynel Boyacı'nın olay tarihinde maktul Ali Diken kendi eşi İ.B. ile ilişkiye girmek istediğini söylemesi üzerine maktul Ali Diken'i öldürmeye karar verdiği, şüpheli Zeynel Boyacı'nın maktul Ali Diken'i öldüreceği yere götürdüğü, ardından şüpheli İ.B. ile telefondan konuşarak maktul Ali Diken'i oyaladıkları, olay yerinde motosiklette bulunan ipi boynuna geçirerek Ali Diken'i boğarak öldürdüğü, sonrasında şüpheli Zeynel Boyacı'nın maktule ait kartlardan para çektiği, şüpheli Zeynel Boyacı ile şüpheli M.C.K.'nin maktul Ali Diken'e ait cep telefonunu sattıkları, böylelikle şüpheli Zeynel Boyacı'nın üzerine atılı tasarlayarak kasten öldürme, şüpheli İ.B.'nin üzerine atılı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, şüpheli M.Ç.K.'nin üzerine atılı suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediklerinin anlaşıldığına dikkat çekti.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, duruşma savcısı da mütalaasını verdi. Savcı, Zeynel Boyacı için Ali Diken'i 'tasarlayarak öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ederken, sanığa ayrıca Zeynep Ece Aksay'ı öldürme suçundan da ömür boyu hapis istedi. Duruşma savcısı sanığın eşi İ.B.'ye de Zeynep Ece Aksay'a yönelik öldürme fiilinden dolayı müebbet talep ederken, İ. B.'nin Ali Diken'in öldürülmesine yardım etme suçundan da ceza almasını istedi.

Davaya müdahil olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Mine Tanrıverdi, mütalaaya kısmen katıldıklarını belirterek, "Zeynel Boyacı'ya Zeynep Ece Aksoy yönünden de ayrıca canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmekten dolayı da ceza verilmesi kanaatindeyiz. Aynı zamanda sanık İ.B. yönünden de 82/1a-b'den aynı şekilde cezalandırma yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu nedenle savcılık mütalaasına yönelik görüşlerimizi mahkeme heyetine ileteceğiz. Zeynep Ece Aksay için yaptığımız bu mücadeleyi sonuna kadar takip edeceğiz. Kadın cinayetleri önlenebilir" dedi. - ANTALYA